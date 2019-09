Românul asasinat în Costa Rica a supraviețuit unui atentat identic! Atunci, ucigașii plătiți l-au ratat…

16:50

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un procuror, într-un dosar privind o percheziție în urma căreia un polițist a murit. Potrivit unui comunicat al SIIJ transmis, joi, magistratul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. […] The post Un polițist din Maramureș a murit în timpul unei descinderi! Procurorul care a dat ordinul de intervenție este anchetat appeared first on Cancan.ro.