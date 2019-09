SUA: Preşedintelui Trump "îi este greu să creadă" că Israelul ar fi spionat Casa Albă

19:30

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Guvernul a găsit o soluţie pentru plata salariilor blocate în urma demisiei miniştrilor ALDE de la Energie şi Mediu, precizând că acestea au întârziat din cauza preşedintelui Klaus Iohannis, care, în opinia sa, este un "încurcă lume"."Soluţia era la domnul preşedinte şi o putea face în primă fază, în trei minute: să accepte miniştrii interimari (...) Nu a făcut-o dumnealui, am făcut-o noi azi, în şedinţa de Guvern, am dat o Ordonanţă de Urgenţă (...) Nu trebuie ca dintr-un război politic absurd acei angajaţi să nu îşi primească salariile. Astăzi, în cadrul şedinţei de Guvern s-a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă, unde secretarii generali din ministere, pe perioada în care un ministru fie dintr-o incapacitate temporară de muncă sau din alte motive nu îşi poate exercita atribuţiile, să aibă secretarul general din minister atribuţii de ordonator de credit. Nu am mai avut până acum niciodată un preşedinte încurcă lume (...) Deci nu am avut până acum această situaţie, ne-am lovit acum de această situaţie şi am găsit soluţia", a declarat Marius Budăi.Ministrul Muncii a menţionat că salariile vor fi plătite după publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial."Astăzi se publică Ordonanţa în Monitorul Oficial, mâine am deblocat situaţia. Se poate debloca situaţia şi azi şi mâine dimineaţă, la prima oră. Şi cu acest aspect preîntâmpinăm ce s-ar fi putut întâmpla şi la Ministerul de Interne, pentru că şi cu Ministerul de Interne eram în aceeaşi situaţie. Ieri sau astăzi a expirat interimatul colegului Mihai Fifor. Iar dacă nu luam această decizie, era şi la Ministerul de Interne această problemă (...), dar categoric nu o să fie", a mai spus ministrul Marius Budăi. AGERPRES / (A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)