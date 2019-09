EFEMERIDE ASTRONOMICE - 13 septembrie

01:40

Organizaţia Reporteri fără Frontiere a desemnat joi, la Berlin, drept câştigătoare ale premiilor din acest an pentru libertatea presei (Press Freedom Awards) jurnaliste din Arabia Saudită, Malta şi Vietnam, informează dpa.Bloggeriţa saudită Eman Al-Nafjan a câştigat Premiul pentru curaj. Ea a fost reţinută în mai 2018 în timpul unei represiuni guvernamentale a activiştilor care promovează drepturile femeilor, pentru ceea ce autorităţile au numit contacte cu agenţii străine "dubioase".Al-Nafjan a făcut campanie pentru dreptul femeilor de a conduce - drept care le-a fost acordat în iunie 2018 - şi pentru alte drepturi precum eliminarea sistemului de tutelă, ce presupune obligativitatea obţinerii consimţământului unei rude masculine pentru toate deciziile majore din viaţa femeilor saudite.După aproape 10 luni în arest, ea a fost eliberată în martie anul trecut în aşteptarea următoarei şedinţe a procesului său. Lui Eman Al-Nafjan nu i s-a permis să părăsească ţara pentru a participa la ceremonia de decernare a premiului.Considerată "trădătoare", jurnalista saudită riscă o pedeapsă de până la 20 de ani, conform informaţiilor publicate pe site-ul organizaţiei Reporteri fără Frontiere. Foto: (c) Marieke Wijntjes/Handout via REUTERS Caroline Muscat din Malta a câştigat Premiul pentru independenţă pentru articolele de investigare a corupţiei publicate după uciderea colegei sale, Daphne Caruana Galizia, în 2017. Ziarista malteză a creat site-ul de investigaţii independente The Shift News. Sursa foto: (c) www.theshiftnews.comPham Doan Trang din Vietnam a câştigat Premiul pentru impact, decernat pentru modul în care a reflectat în articolele sale problematica comunităţii LGBT din Vietnam şi pentru promovarea drepturilor acestor minorităţi.Fondatoarea revistei online Luat Khoa a fost bătută şi închisă arbitrar pentru activitatea de promovare a drepturilor acestor minorităţi sexuale, conform Organizaţiei Reporteri fără Frontiere. Sursa foto: www.ifex.orgDecernarea premiilor a avut loc pentru prima oară în Berlin pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a biroului din Germania al organizaţiei."Suntem bucuroşi că Berlinul găzduieşte Press Freedom Awards. Este o mare onoare pentru noi să premiem ziarişti curajoşi din întreaga lume şi să-i putem saluta pe unii dintre aceştia aici", a declarat şeful Organizaţia Reporteri fără Frontiere din Germania, Michael Rediske."Mulţi dintre cei nominalizaţi se confruntă cu ameninţări constante sau au fost arestaţi de mai multe ori pentru activitatea lor şi, cu toate acestea, aceşti jurnalişti au refuzat să fie reduşi la tăcere şi continuă să se exprime împotriva abuzurilor puterii, a corupţiei şi a altor infracţiuni", a declarat secretarul general al organizaţiei Reporteri fără Frontiere, Christophe Deloire. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.rsf.org