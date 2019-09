ROMÂNIA // Numai Cosmin Contra nu poate! GSP a găsit două exemple care contrazic principalul alibi al selecționerului

20:20

Începutul dezastruos de sezon a adus schimbări majore in tabăra «Șepcilor Roșii». Cristi Dulca a fost îndepărtat, iar Adrian Falub a fost readus pentru a redresa situația.Universitatea Cluj ocupă doar locul 18 în Liga 2, fiind departe de pretențiile pe care le anunța înaintea sezonului. Adrian Falub a fost din nou omul ales pentru a redresa situația echipei. Acesta a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre așteptările pe care le are în legătura cu acest nou mandat. ...