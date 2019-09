ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 13 SEPTEMBRIE

07:40

Actriţa Jacqueline Bisset, una dintre cele mai renumite şi apreciate figuri ale cinematografiei internaţionale, s-a născut la 13 septembrie 1944, în Weybridge , Surrey, Marea Britanie.În copilărie, Jacqueline a luat lecţii de balet, apoi în timpul adolescenţei, când mama sa a fost diagnosticată cu sclezoră şi demenţă, a lucrat ca model pentru a-şi putea susţine mama. A devenit interesată de film, cariera de model ajutând-o să-şi plătească lecţiile de actorie, potrivit www.imdb.com.Star al marelui ecran încă din anii '60, Jacqueline Bisset s-a făcut remarcată repede, reuşind să câştige aprecierea criticii şi publicului prin rolurile sale pline de forţă şi farmec. Cariera sa cuprinde peste 80 de apariţii în filme şi în producţii de teatru şi televiziune, atât în Europa cât şi peste Ocean. A lucrat cu o serie de regizori, între care John Huston, François Truffaut, George Cukor şi Roman Polanski. Printre colegii de platou, s-au numărat actorii Anthony Quinn, Paul Newman, Nick Nolte, Jean-Paul Belmondo, Kenneth Branagh, Michael York şi Marcello Mastroianni, notează www.imdb.com.La început a fost distribuită în mici roluri în filme precum ''The Knack ...and How to Get It'' (''Şpilul... şi cum să-l dobândeşti'', 1965), ''Cul-de-Sac'' (''Fundătura'', 1966), şi a atras atenţia criticii cu filmele ''Two for the Road'' (''Doi la drum'', 1967), în care a jucat alături de Audrey Hepburn şi Albert Finney şi ''Casino Royale'' (1967), cu Peter Sellers şi Ursula Andress, potrivit www.cinemagia.ro.Cariera sa a prins avânt odată cu rolul din filmul "The Detective" (1968), în care a jucat alături de Robert Duvall, potrivit www.cinemagia.ro. Anul următor i-a adus prima nominalizare la Globurile de Aur, la categoria cea mai bună actriţă debutantă, pentru interpretarea ei din "The Sweet Ride" (1968) şi a devenit celebră în urma interpretării din filmul de acţiune "Locotenentul Bullitt" (1968), în care a jucat alături de Steve McQueen.A jucat alături de Burt Lancaster şi Dean Martin în filmul "Airport" (1970), nominalizat la nouă categorii ale Premiilor Oscar în 1971, inclusiv la cea pentru cel mai bun film. Recunoaşterea europeană a obţinut-o în 1973, când a apărut în "La nuit americaine" (regia Francois Truffaut, Premiul Oscar pentru cel mai bun bun film străin în 1973), film care i-a asigurat un loc între cei mai importanţi actori ai perioadei.Alte filme: ''The Thief Who Came to Dinner'' (''Hoţul care a venit la cină'', 1973); ''La donna della domenica'' (1975); ''St. Ives'' (1976), ''The Greek Tycoon'' (''Magnatul grec'', 1978), ''Who Is Killing the Great Chefs of Europe?'' (''Asasinul de bucătari'', 1978), pentru care a primit o nominalizare la un Glob de Aur la categoria cea mai bună actriţă într-un film de comedie. Şi-a consolidat renumele în Statele Unite ale Americii cu "The Deep" (''Adâncurile'', regia Peter Guber, 1977), un film cu Robert Shaw şi Nick Nolte. Revista "Newsweek" a declarat-o ''cea mai frumoasă actriţă de film din toate timpurile'', notează www.imdb.com.Succesul filmului ''Rich and Famous'' (''Bogate şi celebre'', 1981), cu Candice Bergen, a acoperit eşecul filmelor ''When Time Ran Out...'' (''Vulcanul'', 1980) şi ''Inchon'' (1981). Au urmat alte filme la fel de bine primite de cinefilii americani: ''Class'' (''Colegi de cameră'', 1983) cu Rob Lowe, ''Under the Volcano'' (''Sub vulcan'', 1984), cu Albert Finney, pentru care a fost nominalizată la un Glob de Aur la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar. De asemenea, interpretările sale din filmul ''Anna Karenina'' (1985) cu Christopher Reeve şi din serialul TV ''Napoleon and Josephine: A Love Story'' (1987) cu Armand Assante, au primit numeroase laude. Actriţa Jacqueline Bisset şi actorul Ion Caramitru, fondator şi preşedinte al UNITER, la cea de-a XX-a ediţie a Galei Premiilor UNITER, Bucureşti, 2012.Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎn 1996, Jacqueline Bisset a fost nominalizată la Premiul Cesar, la secţiunea cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru rolul din filmul "La Ceremonie", în regia lui Claude Chabrol, potrivit www.cinemagia.ro. A mai jucat în: ''Dangerous Beauty'' (''Frumoasa veneţiană'', 1998), ''Iisus'' (1999), ''Joan of Arc'' (''Ioana D'Arc'', miniserial TV, 1999), ''In the Beginning'' (''La început a fost cuvântul'', 2000), ''The Sleepy Time Gal'' (''Noapte bună, draga mea'', 2001), ''Domino'' (2005), ''Carolina Moon'' (''Asasin în noapte'', 2007), ''An Old Fashioned Thanksgiving'' (''Zile de neuitat'', 2008), ''The Eastmans'' (serial TV, 2009), ''Le concert'' (''Concertul'', regia Radu Mihăileanu, 2009).A jucat în serialul TV produs de BBC, ''Dancing on the Edge'' (2013), pentru care a primit, în 2014, Globul de Aur la categoria cea mai bună actriţă secundară într-o producţie TV, apoi a apărut în filmele ''Welcome to New York'' (''Bine aţi venit la New York!'', 2014) cu Gérard Depardieu şi în ''Miss You Already'' (2015) cu Drew Barrymore şi Toni Collette.Printre cele mai recente filme în care actriţa a jucat se numără şi ''The Last Film Festival'' (2016), ''L'amant double'' (''Amant dublu'', 2017), ''9/11/ Nine Eleven'' (2017), ''Honey in the Head'' (2018), ''Backstabbing for Beginners'' (2018), ''Asher'' (2018).În anul 2010 a fost distinsă cu înalta decoraţie franceză Legiunea de Onoare.Jacqueline Bisset participă frecvent la festivaluri de film şi ceremonii de premiere în întreaga lume. La 10 iunie 2011, actriţa britanică a fost omagiată în cadrul Galei de închidere a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) prin acordarea Premiului Special pentru contribuţia adusă la cinematografia mondială. Jacqueline Bisset a declarat, la conferinţa de presă organizată de echipa TIFF, că "premiile sunt daruri care îţi dau curaj, dar şi mai importantă este întâlnirea cu oamenii". În 2012, a fost unul dinre artiştii străini invitaţi să înmâneze premiile câştigătorilor celei de-a 20-a ediţii a Galei Premiilor UNITER. Actriţa britanică a înmânat Premiul pentru cea mai bună regie.În 2018, actriţa britanică s-a aflat din nou în ţara noastră, fiind invitată la inaugurarea noii săli în aer liber a Teatrului Naţional ''I. L. Caragiale'' din Bucureşti, potrivit www.ziarulmetropolis.ro. AGERPRES/ (Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Ionela Gavril, editor online: Alexandru Cojocaru) Specificaţie foto: Actriţa Jacqueline Bisset la cea de-a XX-a ediţie a Galei Premiilor UNITER.