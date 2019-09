Un jurnalist italian aruncă în aer cazul Caracal! Filmarea care dovedește cine este, de fapt, Gheorghe Dincă

21:10

Ce spun psihologii despre învățătoarea care i-a atacat pe elevi cu spray lacrimogen. Un psiholog a explicat de ce profesoara, în vârstă de 42 de ani, a fost capabilă de un asemenea gest. Femeia a câștigat recent postul de profesor suplinitor la școala din comuna Santău, județul Satu Mare. Directorul școlii a luat deja măsuri […] The post Ce spun psihologii despre învățătoarea care i-a atacat pe elevi cu spray lacrimogen appeared first on Cancan.ro.