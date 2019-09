ATUNCI ŞI ACUM: Biserica Kretzulescu

11:20

Eduard Novak, singurul campion paralimpic din istoria României, a cucerit medalia de bronz în proba de contratimp la categoria MC4, joi, la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Emmen (Olanda).Novak, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, a fost înregistrat cu timpul de 41 min 38 sec pe cei 31,2 km ai cursei, fiind devansat de slovacul Jozef Metelka, 40 min 50 sec, şi de rusul Serghei Pudov, 41 min 08 sec.''Nu am cuvinte pentru ce simt acum după şase ani. Mă aflu iar pe podiumul Campionatelor Mondiale, pentru mine este un vis. Am crezut şi m-am antrenat foarte mult în acest an pentru acest rezultat, dar şase ani am fost pe lângă podium... Au fost foarte grei aceşti ani, însă această medalie mi-a adus înapoi încrederea pentru Jocurile Paralimpice şi cred că îmi voi dedica tot acest timp ca să obţin încă o medalie la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Ar fi un vis şi ceva de neuitat'', a declarat Novak într-o înregistrare postată pe pagina sa de Facebook.Novak a cucerit aurul la Jocurile Paralimpice de la Londra, în 2012, în proba de urmărire pe circuit la categoria C4. El mai are două medalii de argint la Jocurile Paralimpic, în 2008, la Beijing, la contratimp LC2, şi în 2012, la Londra, la contratimp C4.Eduard Novak a câştigat, de asemenea, numeroase medalii la Europenele şi Mondialele de paraciclism.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)