Cognizant Softvision România, planuri de extindere a echipei cu până la 500 de angajaţi

Nestlé a deschis Institutul de Ştiinţe al Ambalajelor, cu scopul de a diminiua până la zero emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 Autor: Andra Stroe Postat la 13 septembrie 2019 0 afişări Nestlé a inaugurat astăzi, în Elveţia, Institutul de Ştiinţe al Ambalajelor (Institute of Packaging Sciences) primul de acest fel din industria alimentară. Acesta are scopul de a ajuta compania Nestlé să contribuie pozitiv la provocarea globală a deşeurilor de ambalaje din plastic şi să ofere soluţii d...