Apelul cutremurător: ”Alo, vreau să mor!” Cum a ținut-o psihologul în viață pe minoră

08:50

O tânără de 17 ani din București a sunat la Telefonul Copilului și a discutat cu psihologul căruia i-a spus că vrea să moară și are motive să recurgă la acest gest. În timp ce discuția cu fata de 17 ani continua, polițiștii Capitalei au identificat-o, găsind-o somnolentă după ce înghițise mai multe pastile. „În […] The post O tânără de 17 ani din București a sunat la Telefonul Copilului și a spus că vrea să moară. Cum au găsit-o polițiștii appeared first on Cancan.ro.