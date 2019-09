Stefanos Tsitsipas a început "detoxificarea". Decizia luată de jucătorul grec şi primele rezultate | VIDEO

14:50

Este deja tradiţie! La fel ca în 2018, Nadia Comăneci a strălucit pe podiumul de la New York Fashion Week - Săptămâna Modei de la New York, defilând într-o ţinută compusă dintr-o fustă aurie şi bluză argintie. Nadia Comăneci a mai prezentat şi o ţinută casual, de toamnă. Zeiţa de la Montreal, care a redefinit perfecţiunea în gimnastică primind prima notă de zece din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, a urcat pe podium reprezentând fundaţia "Laureus sports". New York Fashion we...