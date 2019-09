Un asistent a furat jumătate de milion de euro de la pacienți. S-a întâmplat la spitalul din Vulcan unde se făceau și teste clinice pe pacienții fără discernământ

13:40

Elena Ionescu a făcut primele declarații după ce s-a aflat că fostul ei partener de viață are o nouă relație. Elena Ionescu și partenerul ei de viață, Dragoș Stanciu, au decis de curând să divorțeze. Cei doi au împreună un copil, un băiețel pe nume Răzvan. Potrivit spynews.ro, fostul partener de viață al cântăreței are […] Post-ul Fostul soț al cântăreței Elena Ionescu are o nouă iubită. Ce spune artista apare prima dată în Libertatea.