Turneul WTA de la Hong Kong a fost anulat din cauza situației politice din zonă

17:50

După un an de pauză și oferte repetate refuzate la Dinamo, Cornel Șfaițer, fostul președinte al Botoșaniului, reintră în cărți ca manager general la clubul din Sf. Gheorghe.- Domnule Șfaițer, reveniți în circuit după o pauză de un an, ca manager general la Sepsi. Cum ați ales această variantă-surpriză? - N-am stat departe de fenomen în toate aceste luni, am mai avut și alte propuneri, dar am ales să merg la Sf. ...