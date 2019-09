Viorica Dăncilă propune un pact între partide: ”Sunt prima care semnează acest pact, având credința că România trebuie să-și onoreze obligația de bază către cetățeni”

14:30

Gheorghe Dincă, monstrul de la Caracal care a răpit după adolescente la distanță de trei luni una de alta, Luiza Melencu (18 ani) și Alexandra Măceșanu (15 ani), este audiat zilnic de anchetatori. El a recumoscut că le-a ucis pe cele două fete, dar declarațiile lui se bat cap în cap de la o zi