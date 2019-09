Teodorovici: Este absolut necesar ca orice iniţiativă majoră a noii Comisii Europene să ia în considerare interesele tuturor statelor membre

17:20

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), general maior Viorel Pană, a participat, vineri, la ceremonia de certificare a detaşamentului Forţelor Aeriene Regale Canadiene (RCAF) pentru misiunea de Poliţie Aeriană, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, alături de Comandantul Diviziei 1 (RCAF), generalul Alain Pelletier.În cadrul festivităţii, şeful SMFA a afirmat că misiunile de poliţie aeriană desfăşurate în comun vor contribui la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum şi la consolidarea interoperabilităţii dintre Forţele Aeriene Române (FAR) şi cele canadiene, colaborarea bilaterală fiind în plină desfăşurare, în cadrul a două operaţiuni distincte, atât în cadrul poliţiei aeriene întărite, de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, cât şi pentru dislocarea detaşamentului românesc în Mali, în cadrul misiunii ONU."A treia misiune în ţara noastră a Forţelor Aeriene Regale Canadiene în vederea executării misiunii de Poliţie Aeriană Întărită alături de Forţele Aeriene Române reprezintă o ocazie deosebită pentru a crea o relaţie specială cu partenerii noştri, căci (...) în momentul de faţă lucrăm împreună şi ne sprijinim reciproc pentru dislocarea detaşamentului Forţelor Aeriene Române în Mali. Primele elemente ale noastre sunt deja dislocate acolo, iar la sfârşitul lunii septembrie vor pleca şi elicopterele şi restul personalului. Deci, sunt două misiuni care se desfăşoară în paralel şi ambele demonstrează această relaţie specială pe care o avem cu partenerii canadieni. În cadrul misiunii de poliţie aeriană întărită nu vorbim despre misiuni de război, nu are loc niciun război. Prin specificul ei, aceasta este o misiune executată în timp de pace pentru descurajare şi arată determinarea membrilor Alianţei de a lucra împreună, de a reacţiona împreună, chiar şi la ameninţări", a afirmat şeful SMFA.Potrivit acestuia, misiunile de acest gen sunt destul de dese - două, trei în fiecare lună - "executate după un protocol strict şi după reguli de angajare stricte, astfel încât să existe factorul de angajare, dar să fie total absent factorul de provocare"."Nu există nicio schimbare semnificativă în modul de acţiune aici, la Marea Neagră, tipicul acestor misiuni este acelaşi iar noi vom continua să aplicăm foarte strict tehnicile şi tacticile NATO astfel încât misiunile să fie executate cu succes şi să nu existe nicio şansă de interpretare, de provocare sau ceva de acest gen", a subliniat şeful SMFA.La rândul său, oficialul militar canadian de rang înalt, general maior Alain Pelletier, Comandantul Diviziei 1 (RCAF), a reamintit strânsele legături dintre cele două naţiuni, în virtutea cărora, recent, Canada şi-a afirmat valoarea mondială şi în tenis."Sunt extrem de mândru să fim aici, în România, ca reprezentanţi ai naţiunii noastre. În multe feluri, aceasta reflectă spiritul Alianţei NATO, acela al diferitelor naţiuni şi oameni care lucrează împreună în cauza comună a asigurării securităţii noastre reciproce. Aceeaşi dedicare este cea care îi aduce pe aceşti canadieni în Europa, unii pentru prima dată, sub stindardul NATO, dar legăturile dintre Canada şi România depăşesc legăturile noastre NATO. Aproape 250.000 de oameni din Canada se identifică ca fiind de origine română, total sau parţial, întrucât românii au imigrat în Canada de acum peste două sute de ani. De fapt, o tânără, ai cărei părinţi au venit în Canada din România în anii 90, a obţinut recent faima pe scena mondială. Este posibil să fi auzit de ea - Bianca Andreescu - cea care a devenit prima canadiană care a cucerit un titlu de Grand Slam la simplu, pe plan mondial, după ce a câştigat Openul Statelor Unite la New York, în urmă cu mai puţin de o săptămână. Fiică atât a Canadei cât şi a României, ea a făcut mândră ambele ţări de realizările sale incredibile pe teren", a afirmat Pelletier.Conform acestuia, Canada are un parteneriat bilateral cu Statele Unite, pentru a apăra spaţiul aerian al ambelor ţări, numit Comandamentul Apărării Aerospaţiale al Americii de Nord sau NORAD, al cărui motto este "Stăm de veghe"."Acelaşi ideal se aplică aici, în cadrul NATO. Odată cu certificarea completă, grupul aerian canadian, prietenii şi colegii noştri din Forţele Aeriene Române, sub comanda şi controlul Centrului pentru Operaţiuni Aeriene Combinate Torrejon (CAOC-T), umăr până la umăr, pot spune acum acelaşi lucru: Stăm de veghe !", a adăugat generalul Alain Pelletier.În cadrul celei de-a treia rotaţii a Forţelor Aeriene Regale Canadiene în România, pentru executarea misiunii de Poliţie Aeriană Întărită, alături de Forţele Aeriene Române, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa, a fost dislocat un detaşament format din aproximativ 135 de militari (piloţi şi personal tehnic) cu cinci aeronave CF-188 Hornet, care vor executa misiuni sub comandă NATO, în următoarele patru luni. 