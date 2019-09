Vor să își inaugureze stadionul în meciul cu FCSB: „Sperăm să jucăm acolo! O să avem foarte mulți suporteri”

20:30

Dan Alexa, 39 de ani, tehnicianul Astrei Giurgiu, nu și-a menajat jucătorii după semieșecul înregistrat în deplasare cu Academica Clinceni, scor 1-1 (Tamaș 32 ag. / Al. Popescu 45+3 ag.).„Am început foarte agresiv, am intrat greu în joc. Din păcate, abia în repriza secundă am început să jucăm. Am avut situații de a înscrie, dar nu meritam să câștigăm. ...