Adriana Trandafir, dezvăluiri emoționante. La 33 de ani, artista a fost în moarte clinică!

15:50

A fost show de zile mari la unul dintre penitenciarele din Dambovita cu ocazia eliberarii unui detinut. Barbatul a fost asteptat de familie chiar in fata unitatii de detentie cu lautari, sampanie, manele la maximum si covor rosu. Scenele s-au petrecut potrivit site-ului local mditv.ro chiar la Penitenciarul Gaesti, din Dambovita. Alaiul de petrecareti a […] The post Show la eliberarea unui deținut din “penitenciarul vedetelor” din Dâmbovița appeared first on Cancan.ro.