Tăriceanu consideră că Mircea Diaconu are şanse mai mari decât ar fi avut el la alegerile prezidenţiale

Asociaţia Beard Brothers a donat, joi, de Ziua Pompierilor, o ambulanţă SMURD în valoare de 70.000 de euro, la care s-a adăugat una donată anterior, în valoare de 95.000 de euro."A fost un proiect care s-a desfăşurat pe un an şi jumătate, a fost unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale noastre de până acum şi ne-am bucurat de suportul întregii comunităţi. Oamenii au fost foarte receptivi, au venit la evenimente, au sărit în ajutorul nostru. Target-ul nostru iniţial era să strângem 150.000 de euro, să achiziţionăm o ambulanţă; am avut norocul să dăm peste nişte oameni cu care am reuşit să negociem şi am am reuşit să luăm două ambulanţe cu 165.000 de euro", a declarat preşedintele Asociaţiei Beard Brothers, Cornel Hoza.Ambulanţele au fost achiziţionate de către Asociaţia Beard Brothers prin strângere de fonduri cu ocazia diferitelor evenimente pe care le-a organizat."Sunt foarte bucuros pentru că de Ziua Pompierilor, de ziua noastră, am primit această jucărie frumoasă. Ne va fi de foarte mare ajutor, pentru că ceea ce avem acum sunt vechi. Este o gură de oxigen pentru noi şi această ambulanţă este destinată exclusiv locuitorilor municipiului Cluj-Napoca şi, dacă este nevoie, şi pentru cei din judeţul Cluj", a declarat, la rândul său, şeful ISU Cluj, Ion Moldovan. AGERPRES / (A - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)