FCSB // UPDATE Încă un caz Florinel Coman » Alexandru Stan, provocat în fața unei spălătorii din București! Prima reacție a fotbalistului

Alexandru Stan (30 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, ar fi fost implicat într-un conflict cu un bărbat necunoscut, astăzi, în jurul orei 18:00.UPDATE 22:20 Alexandru Stan a confirmat conflictul. „A fost un incident minor. Un angajat al spălătoriei de aici s-a luat de soţia mea. I-am lăsat să discute. Când am văzut că lucrurile au degenerat, am intervenit şi atât. Nu am avut niciun conflict fizic. I-a vorbit urât soţiei mele. ...

