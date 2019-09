Avem detalii despre dosarul penal care a fost ”ținut la sertar”. Primele declarații ale lui Laurette: ”Faptele n-au fost probate!”

17:10

O tânără din Belarus a murit după ce fetița ei de doi ani a apăsat butonul de închidere al geamului de la mașină în timp ce ea era afară și avea capul în interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar în ziua în care împlinea 21 de ani. Tânăra a […] The post O tânără din Belarus a avut parte de o moarte șocantă. Fetița ei de doi ani a apăsat butonul și… appeared first on Cancan.ro.