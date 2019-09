Ziua mondială de prim ajutor

09:30

Actorul Patrick Swayze s-a născut la 18 august 1952, în Houston (Texas, SUA). A fost unul dintre cei mai versatili actori de la Hollywood, personajele pe care le-a interpretat confirmându-i poziţia în industria cinematografică. Patrick Swayze a urmat cursurile liceului Waltrip din Houston şi ale Colegiului San Jacinto din Pasadena, Texas.Datorită mamei sale, care a fost coregraf şi deţinea o şcoală de dans, a dezvoltat pasiunea pentru dans, ea fiind cea care i-a oferit primele lecţii. Pentru a se perfecţiona în acest domeniu, a urmat o serie de cursuri la instituţii de dans la New York. A fost dansator profesionist, antrenând două trupe prestigioase de dans, "Harkness Ballet" şi "Joffrey Ballet" şi a fost dansator principal al Companiei "Eliot Feld".În liceu, Swayze a fost un talentat gimnast şi jucător de fotbal, precum şi bun înotător. După ce s-a lansat la New York, într-o carieră profesională de dansator, o durere mai veche de la genunchi l-a determinat să urmeze o carieră de actor. La New York, primul său spectacol de dans ca profesionist a fost pentru evenimentul "Disney on Parade", potrivit www.thefamouspeople.com.A debutat pe Broadway în comedia muzicală "Grease". În 1979, a jucat prima oară în film având un rol în pelicula "Skatetown, SUA". În 1981 a evoluat într-un episode intitulat "Blood Brothers" din celebrul serial "MASH". În acelaşi an, a interpretat un rol în drama "Return of the Rebels". Rolul din filmul "The Outsiders", din 1983, i-a adus recunoaştere, iar în anul următor a apărut în pelicula "Red Dawn". În 1985 a apărut în miniseria TV "North and South".În 1986 a jucat în filmul "Youngblood". Ulterior joacă rolul unui profesor de dans în cel mai important film din cariera sa - "Dirty Dancing" (1987), alături de actriţa Jennifer Grey. Pelicula a devenit un adevărat fenomen în anii '80, a intrat rapid în box office şi a avut încasări de milioane de dolari. Filmul a primit în anul 1988 trei nominalizări la premiile Globul de Aur la categoriile: cea mai bună peliculă, cea mai bună performanţă realizată de o actriţă - Jennifer Grey şi cea mai bună performanţă realizată de un actor - Patrick Swayze. Pelicula a obţinut tot în anul 1988 şi premiul Globul de Aur pentru cel mai original cântec şi Premiul Oscar pentru cea mai bună muzică şi cel mai original cântec, potrivit imdb.com. În perioada care a urmat actorul a cunoscut câteva eşecuri în carieră, la care s-a adăugat o perioadă în care s-a confruntat cu dependenţa de alcool. Apoi a obţinut numeroase proiecte de film, iar în perioada 1987-1990 a apărut în filme precum "Steel Dawn" (1987), "Tiger Warsaw" (1988), "Next of Kin" (1989), "Road House" (1989).În 1990, a apărut alături de acriţele Demi Moore şi Whoopi Goldberg în pelicula "Ghost", o dramă romantică, care a primit trei nominalizări în anul 1991 la premiile Globul de Aur la categoriile: cea mai bună peliculă, cea mai bună performanţă realizată de o actriţă - Demi Moore şi cea mai bună performanţă realizată de un actor - Patrick Swayze. Filmul a primit şi premiul Globul de Aur pentru cea mai bună performanţă a unei actriţe în rol secundar - Whoopi Goldberg. Tot în anul 1991 filmul a obţinut Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar - Whoopi Goldberg. Un alt succes a avut în 1991 alături de Keanu Reeves în filmul "Point Break", urmat de "City of Joy" (1992).În 1991, a fost ales "cel mai sexy bărbat în viaţă" de revista "People". A scris şi cântat, de asemenea, binecunoscuta baladă "She's Like the Wind" scrisă împreună cu Stacy Widelitz. În perioada următoare s-a mutat în Texas, împreună cu soţia sa Lisa Niemi, şi a jucat în filme precum "The Green Dragon" şi "Donnie Darko", ambele lansate în 2001. Au mai urmat filme precum "Waking Up in Reno" (2002), "One Last Dance" (2003), "George and the Dragon" (2004), "Keeping Mum" (2005), "Christmas in Wonderland" (2007), "Jump!" (2007), "Powder Blue" (2009).A fost căsătorit din 1975 cu actriţa şi regizoarea Lisa Niemi. Patrick Swayze are o stea pe Walk of Fame la Hollywood. Patrick Swayze a murit la 14 septembrie 2009, după câţiva ani de suferinţă şi luptă cu cancerul de pancreas.În primăvara anului 2017, mai multe obiecte care i-au aparţinut au fost vândute la licitaţie. Între acestea s-au numărat o geacă de piele neagră purtată de actor în filmul "Dirty Dancing", placa de surfing utilizată de Swayze în filmul "Point Break", maşina sport privată DeLorean - din 1981, o cămaşă maro şi o pereche de pantofi sport purtate de Swayze în "Ghost". Obiectele au fost scoase la licitaţie cu ajutorul soţiei actorului. La începutul lunii august 2019 a fost lansat documentarul "I Am Patrick Swayze", care este un omagiu adus vedetei. Documentarul urmăreşte viaţa şi cariera actorului incluzând poveşti inedite şi interviuri exclusive dar şi filmări de familie şi fotografii prezentate în premieră. Pelicula include interviuri cu soţia lui Swayze, Lisa Niemi, şi cu fratele acestuia, Don Swayze, ca şi interviuri cu vedetele care i-au fost alături pe ecran în cele mai cunoscute pelicule din carieră: Sam Elliott (Road House), Jennifer Grey (Dirty Dancing), C. Thomas Howell (The Outsiders), Rob Lowe (The Outsiders), Kelly Lynch (Road House), Demi Moore (Ghost), Lori Petty (Point Break) şi Marshall R. Teague (Road House). AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Patrick Swayze / Facebook