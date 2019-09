Tăriceanu, despre racolarea oamenilor din ALDE: O manevră de tip mafiot

"Sigur convenisem ca la prezidenţiale să avem un candidat comun. Am avut o discuţie cu doamna Dăncilă, noul preşedinte al PSD, după ce s-a întâmplat cu Dragnea. Şi doamna Dăncilă mi-a spus cu o seninătate cuceritoare vai cum să nu dle Tăriceanu, ştim că sunteţi cel mai bun cotat candidat, dar am nevoie de două săptămâni să vină sondajele. După aia mi-a spus că mai are nevoie de o săptămână pentru un al treilea. Apoi încă o săptămână pentru un al patrulea. Între timp ea s-a dus în teritoriu, apoi...

