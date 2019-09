Ea este prima handbalistă din România care și-a asumat public că este gay: „Viitorul e al nostru!”

12:10

Anul trecut, Cosmin Natanticu se căsătorea cu cântăreața Eliza Georgescu, nași fiindu-le Mihai Bobonete și soția lui, Cătălina. Anul acesta, când a împlinit un an de căsnicie, actorul a dat fuga la mare, pentru a sărbători cu soția lui și o gașcă de prieteni. Îndrăgostit lulea de nevastă și nedorind s-o supere, Cosmin ține cont […] Post-ul A fugit de la filmări, ca să petreacă la malul mării! Cosmin Natanticu a împlinit un an de căsnicie apare prima dată în Libertatea.