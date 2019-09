Brad Pitt, apariţie „surpriză

13:00

„Devine evident ca preşedintele Iohannis şi-o doreşte pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toţi comentatorii şi analiştii independenţi. Toţi. Inclusiv cei mai degrabă favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca aşa câştiga sigur. Care e costul? Creşterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40 la suta”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook. „E foarte trist şi un semn urias de slăbiciune. Dacă era un candidat curajos, cu viziune, cu capacitate de mobilizare - ar fi câştigat lejer in fata oricui (a...