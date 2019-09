Venezuala: Anchetă împotriva lui Guaido pentru 'legături' cu narcotraficanţi columbieni

13:10

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintilă, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au depăşit faza critică din punct de vedere mental cauzată de rezultatele negative şi au înţeles că pot câştiga în faţa oricărui adversar.Tehnicianul a afirmat că o victorie cu Universitatea Craiova, duminică seara, nu ar însemna nimic pentru el, ci doar pentru moralul jucătorilor săi."Eu zic că va fi un meci foarte frumos. E primul meci al domnului Piţurcă acasă, va avea un public extraordinar de partea dânsului, dar eu am de partea mea un grup de jucători foarte buni şi foarte unit, care este pregătit pentru această confruntare. Craiova e o echipă ultra-ofensivă. Este încă o provocare pentru mine şi mă bucur că întâlnesc asemenea adversari, pentru că aşa devin şi eu mai bun. Încercăm să egalăm cumva diferenţa asta de experienţă. Pentru mine nu ar însemna nimic o victorie în faţa lui Piţurcă, pentru băieţi ar însemna mult, pentru că îşi doresc şi ar fi bine pentru a urca mai sus în clasament. Atmosfera e bună la echipă, a fost cam încărcată, pentru că au fost unele rezultate negative, dar acum este bună. Băieţii sunt conştienţi de locul unde suntem şi ce trebuie făcut, dar sunt liniştiţi şi echilibraţi. Şi îmi place chestia asta. A trebuit să le dau încrederea jucătorilor că sunt buni. Mental şi-au dat seama că pot face extraordinar de multe lucruri. A fost o întâmplare că nu au reuşit până acum, dar au posibilitatea să câştige cu absolut orice echipă", a declarat Vintilă.Antrenorul echipei FCSB spune că pauza competiţională a fost binevenită, întrucât echipa sa a fost obosită psihic: "A fost binevenită această pauză pentru că venit după o perioadă foarte lungă de jocuri din trei în trei zile. Echipa era obosită psihic, le-a prins bine jucătorilor. Am reuşit cât de cât să ne cunoaştem, să ştie ce vreau de la ei. A fost o pauză binevenită din punctul meu de vedere, dar mai avem multe lucruri de pus la punct, pentru că nu poţi în două săptămâni să comprimi munca din 2-3 luni. Dar e un început bun şi băieţii sunt pe drumul cel bun. Momentan nu a revenit niciun jucător, poate apărea unul singur, dar nu vreau să dau asemenea informaţii pentru că vreau să am şi eu surprize pentru nea Piţi. Sunt jucători care sunt în perioada de recuperare şi alţii care au revenit dar încă nu sunt sută la sută".Referitor la atacantul francez Harlem Gnohere, Vintilă a spus că acesta are un număr de kilograme în plus, dar a precizat că este posibil să joace în partida cu Universitatea Craiova."Harlem Gnohere a trecut printr-o perioadă grea, de recuperare. Este un jucător masiv, dar trebuie ajutat şi uşor-uşor se va pune pe picioare. Nu este un caz, nu suntem nemulţumiţi de el. Am cerut patronului pentru că ambii atacanţi erau accidentaţi, şi patronul a fost de acord, să mai aducem un atacant, pentru că încercăm să ne stabilizăm. În momentul acesta avem trei atacanţi, doi vin după o perioadă de accidentare. E normal să creăm o concurenţă, dar asta nu înseamnă că Harlem va fi tras pe linie moartă. Toţi trei sunt foarte importanţi pentru noi şi uşor-uşor trebuie să-i punem la punct fizic, tactic şi mental. Harlem poate reveni şi mâine, dar nu la greutatea optimă. Nu se ştie niciodată", a mai spus Vintilă.Tehnicianul a precizat că atacantul polonez Lukasz Gikiewicz, ajuns în vara acestui an la FCSB, nu mai face parte din lotul pe care îl pregăteşte.Partida Universitatea Craiova - FCSB, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21:00.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)