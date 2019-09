Norbert Hofer, ales oficial preşedinte al Partidului Libertăţii din Austria

16:10

Candidatul PMP pentru alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat sâmbătă că PNL şi USR nu au "busolă ideologică", iar liberalii au mizat pe Klaus Iohannis ca la jocurile de noroc şi a mers, pentru că lumea nu îl mai voia pe Victor Ponta."Oamenii nu votează ideologii, nu votează doctrine, lumea nu te votează pentru că spui tu că eşti creştin-democrat, sau spui că eşti conservator, sau liberal. Oamenii votează soluţii şi oamenii în care au încredere. (...) Trebuie să dai soluţii şi acele soluţii să fie susţinute de oameni credibili şi, zic eu, simpatici, tind să cred că sunt simpatic.(...) Numai că un partid dacă nu are o busolă intelectuală, dacă nu are o busolă ideologică, se duce de râpă. Pentru partid e important să aibă o busolă, pentru că busola generează soluţii. Aceste lucru e dovedit în ultimii 30 de ani de partide care au dispărut. (...) Vreau să vă spun ceva despre partidele care nu au busolă. La PNL, Iohannis nu are legătură cu liberalismul, nu are legătură cu tradiţia PNL. A fost ca la păcănele, ca la jocuri de noroc, au mizat pe Iohannis şi a mers. De ce a mers? Pentru că lumea nu mai îl voia pe Ponta, în 2014, nu de dragul lui Iohannis, ci de oroare de Victor Ponta. Problema la jocurile de noroc e următoarea - cel mai rău e că atunci când câştigi dezvolţi o adevărată adicţie, au câştigat, au devenit dependenţi, dar e o dependenţă vicioasă, eu îi suspectez de masochism pe cei de la PNL, pentru că Iohannis nu i-a adus la putere nici măcar o zi în cinci ani şi merg în continuare pe această formulă. PNL nu are o busolă ideologică", a spus Paleologu la şcoala de vară a Organizaţiei de Tineret a PMP.El a adăugat că lista de la alegerile europarlamentare a PNL a fost o "încropeală", dar le-a "ieşit iarăşi pasienţa, iarăşi au mizat ca la păcănele pe ceva, şi anume pe referendum". Paleologu a avertizat însă că "ulciorul nu merge de multe ori la apă"."În cazul USR, oameni foarte simpatici, ne-am văzut la protestele, am fost la toate protestele din 2017 încoace, am fost coleg de şcoală cu Nicuşor Dan, l-am susţinut în candidaturile lui în 2012, în 2016 am fost dat afară din PNL de dragul lui Nicuşor Dan. Sunt oameni minunaţi, acolo problema este că nu au unitate, nu au o busolă ideologică. În USR ai de toate, oameni care spun lucruri mult diferite, e bună diferenţa de opinie, dar în USR sunt poziţii diametral opuse, Florina Presadă şi Năsui spun lucruri diametral opuse, sunt ca apa şi uleiul, nu au niciun fel de legătură unul cu altul, sunt la antipozi. Aşa ceva în situaţie de guvernare înseamnă eşec garantat. E foarte bine să spui 'fără penali', de acord, am semnat şi eu pentru referendumul fără penali, cum să nu semnez aşa ceva, dar nu e de ajuns ca să guvernezi o ţară să spui fără penali, fără penali. Eu aş fi mai radical, aş spune - fără proşti. Câţi nu sunt de fapt corupţi din prostie? Că mai e şi lucrul ăsta, prostia de fapt generează multe catastrofe.(...) Eu cred că în campania asta trebuie să demonstrăm că nu suntem o ţară de proşti", a afirmat Paleologu.Acesta a menţionat că în România trebuie instituită meritocraţia, pentru că de jos până sus, "de la operatorul de la 112, până la prim ministru şi chiar până la preşedinte e prea multă incompetenţă, prea multă nepricepere". AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: George Onea, editor online: Irina Giurgiu)