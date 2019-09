DINAMO - BOTOȘANI 1-1 // Dusan Uhrin anunță o veste proastă și cere întăriri: „Stă o lună, avem nevoie de atacanți”

00:00

Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a evitat să comenteze arbitrajul scandalos al lui George Rădulescu, cel care a avut nu mai puțin de 4 decizii PRO Dinamo în confruntarea cu FC Botoșani, scor 1-1. „Ce am văzut e că la 1-0 am avut o ocazie mare și, dacă făceam 2-0, meciul s-ar fi închis. Până la 1-0, Botoșaniul nu ne-a pus probleme. Am întâlnit o echipă bună a campionatului, pe final ambele formații puteau să câștige. ...