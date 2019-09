EFEMERIDE ASTRONOMICE - 15 septembrie

18:10

Avertizorul american de integritate Edward Snowden, refugiat în Rusia în 2013 după ce a denunţat în SUA existenţa unui sistem mondial de supraveghere pe internet, a declarat că "i-ar plăcea mult" ca Franţa să-i acorde azil, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat postului public de radio France Inter, publicate sâmbătă, informează AFP."Nu aş vrea ca Franţa să devină ca acele ţări pe care nu le iubiţi. Cel mai trist în această poveste este faptul că singurul loc de unde un avertizor de integritate american are posibilitatea să vorbească nu este Europa, ci aici (în Rusia)", a declarat Snowden în acest interviu, ce va fi difuzat integral luni."Am cerut azil în Franţa în 2013, în timpul lui Francois Hollande. În mod evident, aş vrea mult ca domnul Macron să-mi acorde drept de azil", a adăugat Snowden, care a cerut protecţia în mai mult de 20 de ţări, printre care Franţa şi Germania, cerere respinsă dintr-un motiv sau altul."Nu doar Franţa este în discuţie, ci lumea occidentală, sistemul în care trăim. Protejaţi avertizorii de integritate, aceasta nu are nimic ostil. A primi pe cineva ca mine nu înseamnă să ataci SUA", a adăugat Snowden.La 17 septembrie vor apărea memoriile lui Edward Snowden, publicate simultan în circa 20 de ţări, printre care SUA, Franţa, Germania, Marea Britanie, Brazilia sau Taiwan. Lucrarea originală, scrisă în întregime de Snowden însuşi, este publicată în SUA de Metropolitan Books, sub titlul "Permanent record". Versiunea franceză intitulată "Memorie vie" apare la editura Seuil.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Irina Giurgiu)