Ziua internaţională a democraţiei (ONU)

Ziua mondială de conştientizare a limfomului, marcată pe 15 septembrie în întreaga lume, din 2004, are ca scop creşterea nivelului de informare cu privire la cancerul sistemului limfatic, conform https://www.lymphomacoalition.org. Iniţiativa aparţine Lymphoma Coalition, reţeaua globală non-profit a grupurilor de pacienţi care suferă de limfom, din 52 de ţări.Luna septembrie a fost declarată Luna de conştientizare a cancerului de sânge de către Congresul American, în 2010. Comunitatea formată în jurul cancerului de sânge foloseşte acest prilej pentru conştientizarea şi educarea persoanelor cu privire la această boală. Fundaţia de Cercetare a Limfomului (Lymphoma Research Foundation) a fost pionier în deschiderea căii pentru un viitor mai bun pentru toţi cei afectaţi de această boală. "Light it Red for Lymphoma" ("Aprinde în Roşu pentru Limfom") este semnătura Fundaţiei pentru iniţiativa Lunii de conştientizare a cancerului de sânge, în cadrul căreia persoane, clădiri, puncte de referinţă şi companii sunt încurajate să "aducă" lumină asupra limfomului, de Ziua mondială de conştientizare a limfomului, pe 15 septembrie. "Light it Red" nu numai că participă la creşterea gradului de conştientizare cu privire la acest tip de cancer de sânge, dar aduce şi speranţă celor afectaţi, conform https://www.lymphoma.org.În acest an, campania organizată de Lymphoma Coalition cu ocazia Zilei mondiale de conştientizare a limfomului poartă numele "Lucruri mici construiesc încredere" (Small Things Build Confidence) şi se concentrează pe împărtăşirea de date despre limfom şi pe încurajarea implicării bolnavilor de cancer al sistemului limfatic. Sloganul campaniei este inspirat de cercetările efectuate de Lymphoma Coalition, care arată că încrederea se construieşte când un pacient deţine informaţii şi susţinere, acestea deţinând un rol semnificativ în experienţele şi rezultatele pozitive în sistemul medical.Oameni din întreaga lume sunt invitaţi să participe cu un lucru mic pentru susţinerea şi acordarea de putere oamenilor care trăiesc cu limfom. Indiferent de locul în care te afli sau de limba pe care o vorbeşti, împărtăşirea unui lucru despre limfom pe Facebook, Twitter sau Instagram, însoţit de hashtagul #WLAD201, va ajuta la creşterea "copacului de încredere", care se dezvoltă în timp real şi reprezintă susţinerea şi informaţiile necesare celor care suferă de limfom. Copacul de încredere a fost lansat pe portalul www.worldlymphomaawarenessday.com.Limfomul reprezintă un cancer al ganglionilor şi al sistemului limfatic, ce se formează la nivelul limfocitelor din sânge şi afectează sistemul imunitar şi capacitatea acestuia de a lupta împotriva infecţiilor şi bolilor. Există două tipuri de limfom - Hodgkin şi non-Hodgkin - diferenţa dintre cele două fiind prezenţa unui tip special de celule regăsit în cazurile Hodgkin - celulele Reed-Sternberg. În limfomul non-Hodgkin are loc înmulţirea necontrolată a limfocitelor, acumularea lor în ganglionii limfatici şi formarea de tumori, numite limfoame, potrivit datelor prezentate de https://www.viataculimfom.ro. Pe lângă ganglionii limfatici, limfoamele pot apărea în măduva osoasă, unde sunt produse celulele albe ale sângelui, inclusiv limfocitele. Întrucât limfocitele circulă în tot organismul, limfoamele pot avea şi alte localizări. Cel mai frecvent semn al limfoamelor este inflamarea persistentă - umflătura, de obicei nedureroasă, a ganglionilor limfatici de la nivelul gâtului, zona claviculei, zona inghinală şi axilă. Limfadenopatia, cum este denumită în termeni medicali, persistă pe o durată mult mai mare decât inflamaţia, care apare atunci când organismul luptă împotriva unei răceli sau a unei gripe, arată sursa citată.Conform celor mai recente date prezentate de www.worldlymphomaawarenessday.com, peste 580.000 de persoane din întreaga lume sunt diagnosticate, anual, cu limfom. Acelaşi raport arată că nu există teste de screening pentru limfom, care să detecteze cancerul înainte de prezenţa simptomelor.Există peste 80 de subtipuri de limfom. Oboseala este cea mai comună comună caracteristică a limfomului, indiferent de subtip. Două din trei persoane cu limfom suferă de extenuare. Oboseala este resimţită înainte de diagnostic, în timpul tratamentului şi după ce tratamentul s-a încheiat. În România, Asociaţia Bolnavilor cu Limfom a fost înfiinţată în 2008 cu sprijinul Societăţii Române de Hematologie şi al unor pacienţi care au suferit de limfom. Prin intermediul Asociaţiei, pacienţii au posibilitatea să intre în legătură unii cu alţii, să-şi împărtăşească experienţele care să îi ajute să trăiască o viaţă cât se poate de normală şi să cunoască drepturile pacientului. În fiecare an, Asociaţia organizează întâlniri ale pacienţilor cu limfom cu ocazia zilei de 15 septembrie.