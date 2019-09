Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de duminică, 15 septembrie 2019

17:10

Tatăl lui Dany Vicol,, bărbatul de 24 de ani care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, a povestit calvarul prin care a trecut după ce a aflat că fiul său a murit. “În noaptea respectivă, eram la serviciu şi la ora 2 şi jumătate, m-au anunţat nişte prieteni. Mi-au spus să […] The post Mario Iorgulescu a nenorocit o familie! Tatăl victimei: „Copilul meu era aruncat pe jos. După o oră mi s-…” appeared first on Cancan.ro.