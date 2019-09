Cum arată Andreea Bălan în rochie de mireasă. Cântăreaţa se căsătoreşte azi cu George Burcea. FOTO

19:00

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care vor să călătorească în Spania, că autoritățile locale au emis, începând de sâmbătă, cod portocaliu de ploi și intensificări ale vântului, în provinciile Sevilla și Cordoba. „Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, Comunitatea Autonomă Andaluzia, provinciile Sevilla și […]