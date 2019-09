Năstase face acuzaţii: Iohannis a preluat tema mea de campanie la prezidenţialele din 2004: „Normalitatea”

13:30

„In sfarsit, o “bucurie”: şoseaua Kiseleff este închisă traficului de la un capăt la altul, pentru o noua “paranghelie l”. Ca sa traversezi pe la Arcul de Triumf spre Domenii, trebuie sa te înscrii intr-un şir interminabil de masini, care se mişcă in ritm de melc, ca sa ajungi la Piaţa Presei Libere, de unde, speram, se poate reveni înapoi la Arcul de Triumf, tot intr-o lunga coada de masini, care se deplasează in ritm de melc! Treaba asta ia pe puţin 40 de minute, in fluierăturile aiuritoare al...