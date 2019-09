REPORTAJ Vrancea: Patru mausolee vizitate într-o singură zi de peste 170 de biciclişti

12:50

Principalele evenimente din săptămâna 16 - 22 septembrie:*** Delegaţia Permanentă a ALDE se va întruni, cel mai probabil, luni în şedinţă pentru a discuta excluderea din partid a lui Teodor Meleşcanu, ales preşedinte al Senatului.Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat miercuri că pierderea calităţii de membru de partid de către Teodor Meleşcanu va fi supusă votului Delegaţiei Permanente, care se va întruni săptămâna viitoare."Am notificat în plenul Senatului faptul că domnul Meleşcanu şi-a pierdut calitatea de membru ALDE şi calitatea de membru al grupului senatorial, ca urmare a încălcării deciziei - pe care o cunoştea, de altfel - a Biroului Politic. Dânsul îşi pierde calitatea de membru în mod automat. Acest lucru va trebui să fie în final decizia votată de Delegaţia Permanentă, conform statutului. Cel mai probabil, Delegaţia Permanentă se va întruni săptămâna viitoare", a arătat Tăriceanu.*** Membrii Comisiei juridice a Senatului îl vor audia, la începutul săptămânii viitoare, pe fostul ministru al Sănătăţii, social-democratul Florian Bodog, pentru care DNA a solicitat încuviinţarea începerii urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual, într-un dosar legat de modul în care acesta a angajat o consilieră în perioada mandatului său."Domnul Bodog are termen până luni să depună notă scrisă, dacă doreşte, cu apărările domniei sale, urmând ca în prima şedinţă a comisiei, luni sau marţi, să fie audiat. Ideea era ca membrii comisiei să vadă notele scrise, dacă apreciază că e nevoie să se apere şi în acest fel", a afirmat miercuri preşedintele acestei comisii, Robert Cazanciuc.El a precizat că termenul pentru raport acordat de Biroul permanent Comisiei juridice este 16 septembrie, dar în şedinţa de luni se va stabili dacă este necesară o solicitare de prelungire a acestuia."O să vedem dacă avem un cvorum luni. Dacă o să putem avea cvorum luni, s-ar putea să facem o şedinţă luni, pentru a fi în acest termen. Dacă nu, o să cerem prelungire. De fapt nu e o prelungire, din punctul meu de vedere, termenul se împlineşte din momentul în care comisia a fost sesizată, miercuri sau joi", a explicat Cazanciuc.Senatorul Florian Bodog a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că se va prezenta la audieri fără avocat.Potrivit DNA, "în perioada februarie 2017 - ianuarie 2018 demnitarul (care în prezent nu mai ocupă funcţia de ministru), deşi cunoştea că persoana angajată în funcţia de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu şi nu a prestat activităţile la care era obligată prin contractul individual de muncă şi fişa postului, ar fi atestat în mod nereal prezenţa acesteia la locul de muncă prin semnarea foilor colective de prezenţă şi nu a luat măsuri pentru sancţionarea disciplinară".Astfel, arată procurorii, consiliera ministrului de la acea dată ar fi obţinut drepturi salariale care nu i se cuveneau în cuantum de 77.985 de lei.*** Tot săptămâna viitoare ar putea ajunge în plenul Senatului cele zece propuneri legislative iniţiate de ministrul Finanţelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici.Pe 10 septembrie, Biroul permanent al Senatului a dat termen pentru raport în comisiile sesizate marţi - 17 septembrie, astfel încât în plenul de a doua zi să fie supuse dezbaterii şi votului, inclusiv propunerea vizând taxarea pensiilor speciale."Sunt câteva măsuri care îşi vor produce efectul de la 1 ianuarie 2020, cum ar pensiile speciale (n.r. - taxarea pensiilor speciale), bacşişul, acciza la tutun", a spus ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.Referindu-se la proiectul care prevede taxarea pensiilor speciale, Teodorovici a explicat: "E o măsură de justiţie socială. (...) Mai sunt în Parlament două iniţiative (n.r. - cu aceeaşi temă). Ele se pot conexa, astfel încât să iasă cea mai bună formulă. Noi, la Finanţe, am propus un mecanism foarte corect. Nu se atacă (n.r. - taxează) partea de contributivitate (n.r. - din pensie). Sper să fie un vot săptămâna viitoare şi pe această iniţiativă legislativă", a menţionat senatorul PSD.Eugen Teodorovici propune, într-o iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, depusă la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse între 7.000 şi 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depăşeşte 10.000 de lei cu 50%.Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că pensiile speciale reprezintă recunoaşterea unor condiţii de muncă sau unor restricţii speciale, nu înseamnă privilegii speciale, ea salutând iniţiativa ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, depusă în Parlament, prin care propune impozitarea suplimentară a acestor venituri."Salut iniţiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusă în calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentară a pensiilor speciale. Este o măsură justă, de echitate socială, promovată deloc întâmplător în acelaşi timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor. Pensiile speciale reprezintă recunoaşterea unor condiţii de muncă sau unor restricţii speciale, nu înseamnă privilegii speciale. În această cheie trebuie analizat proiectul de lege care sunt nicio formă nu are scopul să aducă mai mulţi bani la bugetul de stat. De altfel, impactul bugetar dovedeşte acest lucru. Fac apel la toţi membrii Parlamentului României să analizeze şi să trateze cu maximă responsabilitate această iniţiativă a domnului ministru Eugen Teodorovici", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.*** Curtea Constituţională a României va discuta pe 18 septembrie sesizarea privind existenţa unui conflict juridic pe tema refuzului şefului statului de numire a miniştrilor.Sesizarea Guvernului în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituţională a fost înregistrată la CCR pe 5 septembrie, părţile - Executiv şi Preşedinţie - având ca termen de transmitere a punctelor de vedere data de 11 septembrie.La începutul lunii septembrie, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pe această temă."Miercurea trecută refuza (n.r. - preşedintele) nejustificat numirea de miniştri în Guvernul României. O săptămână mai târziu, domnul Iohannis blochează din nou numirea miniştrilor interimari în Guvernul României, refuzând de data aceasta să dea un răspuns. Suntem într-o situaţie fără precedent, o situaţie de confuzie şi dezechilibru generată de comportamentul iresponsabil şi egoist al preşedintelui. Domnul preşedinte Iohannis are obsesia blocajelor. (...) Şi pentru că românii merită să nu fie implicaţi şi sacrificaţi de către preşedinte în numele ambiţiei prezidenţiale, Guvernul României va sesiza Curtea Constituţională pentru a reclama un conflict juridic cu şeful statului", preciza atunci Dăncilă.*** Curtea de Apel Bucureşti ar putea să se pronunţe pe 20 septembrie în dosarul în care CNSAS a solicitat instanţei stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii în cazul fostului preşedinte Traian Băsescu.Pe 5 septembrie s-a judecat procesul, urmând ca instanţa să se pronunţe săptămâna viitoare.La audieri, Băsescu a precizat că nu a ştiut că i s-a dat un nume conspirativ. "Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (...) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale", s-a apărat el.*** Peste 35 de filme, unele în avanpremieră naţională, vor fi prezentate la cea de a X-a ediţie a Nopţii Albe a Filmului Românesc, care va avea loc pe 20 septembrie în Bucureşti şi Cluj-Napoca."La Gomera" de Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov şi Catrinel Marlon în roluri principale, şi "Parking", o poveste de dragoste a unui emigrant român cu o cântăreaţă spaniolă, regizată de Tudor Giurgiu şi filmată în Spania, se numără printre producţiile oferite publicului.În programul evenimentului sunt incluse filmele "Cap şi pajură" (regia Nicolae Constantin Tănase) - un film provocator despre prejudecăţi şi discriminare, bazat pe fapte reale, "Să nu ucizi" (regia Gabi-Virginia Şargă şi Cătălin Rotaru) - inspirat de un scandal care a cutremurat sistemul sanitar acum câţiva ani.Acestora li se alătură "Alice T." (regia Radu Muntean) - drama unei adolescente care rămâne însărcinată şi "Moon Hotel Kabul" (regia Anca Damian) - cu Florin Piersic Jr. şi Ofelia Popii, în care un jurnalist investighează moartea suspectă a unei traducătoare în Afganistan.Filmul lui Stere Gulea "Moromeţii 2" va fi, de asemenea, prezentat pe ecran mare, pe 20 septembrie, alături de producţia "Distanţa dintre mine şi mine" - un documentar despre viaţa scriitoarei Nina Cassian, semnat de Mona Nicoară şi Dana Bunescu.În Capitală, filmele vor rula la Cinema "Elvira Popescu", Amfiteatrul Teatrului Naţional Bucureşti, Cinema Muzeul Ţăranului - Open Air, J'ai Bistrot, Apollo 111, Pavilion 32 (Goethe Institut), Rezidenţa Scena9, Fabrica Gastropub. La Cluj-Napoca, proiecţiile sunt programate la Cinema Victoria.*** Asociaţia "Let's Do It, Romania!" organizează pe 21 septembrie o nouă zi de curăţenie naţională, în 26 de judeţe."Pe 21 septembrie sunt aşteptaţi voluntari din Ilfov, Bihor, Botoşani, Vâlcea, Mehedinţi, Constanţa, Timiş, Satu Mare, Hunedoara, Ialomiţa, Tulcea, Mureş, Prahova, Olt, Argeş, Neamţ, Dolj, Vrancea, Suceava, Braşov, Cluj, Giurgiu, Maramureş, Harghita, Bacău, iar la Sibiu acţiunea va avea loc pe 28 septembrie", se precizează într-un comunicat al organizatorilor.Conform aceleiaşi surse, voluntarii mobilizaţi pe 21 septembrie vor curăţa deşeuri a căror cartare sau identificare se realizează cu aplicaţia de mobil TrashOut. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit şi cuprinde informaţii despre loc, tipuri şi originea deşeurilor.*** 22 septembrie, ora 24,00 - este ultimul termen pentru depunerea candidaturilor la prezidenţiale şi comunicarea către BEC a semnelor electorale.Pe 12 octombrie începe campania electorală, iar alegerile au loc pe 10 noiembrie - primul tur şi 24 noiembrie - al doilea. AGERPRES/(autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)