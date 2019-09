Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 septembrie 2019. Leii pot avea probleme de sănătate

10:40

Administrația Națională de Metorologie a emis prognoza pentru perioada 16 – 22 septembrie. Specialiștii avertizează că zilele următoare ne vor oferi surprize ”reci” din punct de vedere atmosferic, iar săptămâna viitoare vom avea parte de temperaturi scăzute, sub media normală a acestei perioade. ”Vinovat”, spun specialiștii ANM, este un val de aer polar care provine […] The post ANM: vremea în săptămâna 16 – 22 septembrie. România, lovită de un val polar începând de marţi appeared first on Cancan.ro.