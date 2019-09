Atenție, proiect de lege care te bagă la închisoare dacă nu plătești contribuțiile la stat! Câți ani de pușcărie poți primi

11:40

Un accident grav s-a petrecut sâmbătă noaptea în județul Dâmbovița. Un autoturism a izbit violent o căruță. Trei persoane au fost rănite, două dintre ele mai grav au fost transportate la spital. În urma impactului căruța s-a făcut praf, iar calul a decedat. Accidentul s-a produs în satul Olari, la miezul nopții. Impactul a fost […] The post Căruțele și caii scăpați de sub control, pericole pe șoselele din Dâmbovița appeared first on Cancan.ro.