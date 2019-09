SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 16 septembrie

21:30

Circa trei sute de membri şi simpatizanţi ai USR-PLUS au participat, duminică seara, la mitingul organizat de prezidenţiabilul USR PLUS, Dan Barna, în Piaţa Libertăţii din Timişoara.Liderul USR a reiterat faptul că alianţa politică din care face parte doreşte o Românie fericită pentru toţi cetăţenii ei, care după ce şi-au câştigat libertatea, în urmă cu 30 de ani, au dreptul să îşi câştige acum şi bunăstarea."30 de ani am cerut puţin de la conducătorii noştri. Şi ne-au dat ţara asta, din care tinerii vor să plece, din care 5 milioane de români au plecat deja să-şi caute fericirea în alte părţi. Candidez la Preşedinţie pentru că vreau din tot sufletul să schimb asta. Ştiu că putem fi fericiţi şi în România. Şi voi o ştiţi. Şi suntem din ce în ce mai mulţi. Am fost 2 milioane la alegerile din mai. Am câştigat în Timişoara, Bucureşti, Cluj şi în toate marile oraşe din ţară. Am câştigat în cele mai mari judeţe din România. Am câştigat printre românii din Diaspora. Acum este momentul nostru. Putem da României o administraţie onestă şi un guvern competent. Putem construi o ţară în care tinerii să vrea să trăiască. Putem câştiga Preşedinţia. Putem fi fericiţi în România", a declarat Dan Barna.La manifestarea din Piaţa Libertăţii au fost prezenţi şi Vlad Voiculescu, coordonator regional Bucureşti-Ilfov şi membru al Biroului Naţional PLUS; Cristian Ghinea, europarlamentar USR PLUS; Lavinia Aioanei, coordonator judeţean PLUS; Dominic Fritz, membru USR Timişoara.Vlad Voiculescu a spus că România are nevoie de un preşedinte care să aibă grijă şi compasiune faţă de oameni, care să pună umărul la un viitor mai bun pentru ţară, şi nu în ultimul rând, un preşedinte care să lupte."Suntem în locul de unde a început schimbarea. După Revoluţie, românii chiar au sperat că pot fi fericiţi, aici în România. Speranţele oamenilor au fost însădiluate şi de prea multe ori strivite. Oamenii au început să plece din România pentru că nu se mai regasesc în felul în care această ţară arată, de multe ori în felul în care ne purtăm unii cu alţii, dar mai ales nu se mai regăsesc în direcţia în care politicienii duc această ţară. Avem nevoie de un Preşedinte care sa aibă grijă şi compasiune faţă de oameni, care să pună umărul la un viitor mai bun pentru România şi nu în ultimul rând un preşedinte care să lupte. Doar aşa o să facem din România ţara în care să vrei din nou să trăieşti. Ţara în care românii să poată spera să fie fericiţi. Dan Barna, fii Preşedintele de care avem nevoie!", a declarat Vlad Voiculescu.USR a organizat sâmbătă şi duminică la Timişoara al cincilea său Congres, în cadrul acestuia Dan Barna fiind validat pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii şi, totodată, a fost un ales un nou Birou Naţional şi noi comisii naţionale de arbitraj şi de cenzori. AGERPRES / (A - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)