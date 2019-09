Carmen Șerban este distrusă de suferință! Tatăl ei a murit din cauza unei lungi suferințe

17:00

Poliţiştii doljeni au prins, duminică, un tânăr de 25 de ani, din Pieleşti, bănuit că şi-a omorât colegul de stână. Acesta a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Cei doi ciobani doljeni s-au luat la ceartă şi au ajuns la bătaie. […]