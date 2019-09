Daniela Crudu s-a cuplat în secret cu Mario Iorgulescu. Relaţia secretă din showbiz

17:00

Este conectat la aparate, iar medicii nu sunt deloc optimiști în privința șanselor de supraviețuire. Mai ales că, recent, i-au cedat rinichii. Mario Iorgulescu, cel care a provocat un accident în care un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața, nu a fost deloc un băiat cuminte. Apar noi detalii din vața lui, legate […] The post Noi detalii din viața lui Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF: ar fi fost un consumator înrăit de cocaină appeared first on Cancan.ro.