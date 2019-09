Jaf la Casa de Pensii din Timișoara! Hoții au fugit cu banii din două seifuri

20:50

Un incendiu violent a izbucnit în urmă cu puțin timp la o unitate de învățământ din Argeș. Pompierii se luptă să stingă flăcările ce au cuprins deja acoperișul clădirii și o sală de clasă. Incendiul a izbucnit la școala din localitatea Suseni. La fața locului intervin cinci echipaje cu trei autospeciale de stingere cu apă […]