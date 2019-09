Brexit: Londra susţine că forma unui acord cu UE este foarte clară

11:30

Actriţa Lauren Bacall a fost o revelaţie a anilor '40, atunci când s-a impus, jucând alături de actorul Humphrey Bogart, în roluri de femeie fatală insolentă, provocatoare, strălucitoare şi sofisticată, potrivit volumului ''Dicţionar de cinema'' (Editura Univers Enciclopedic, 1997).S-a născut la 16 septembrie 1924, la New York. Şi-a început cariera în lumea modei, cu numeroase apariţii în revistele de profil. Fotografia sa publicată pe coperta unei reviste a ajutat-o să obţină un rol în filmul "To Have and Have Not" (1944) unde l-a avut pe platourile de filmare ca partener pe Humphrey Bogart. A mai jucat împreună cu Bogart în filme de mare succes, precum "The Big Sleep" (1946), "Dark Passage" (1947) şi "Key Largo" (1948). Cei doi s-au căsătorit la 21 mai 1945, şi au avut doi copii.În 1953, se bucură de aprecieri şi succes pentru rolul din comedia "How to Marry a Millionaire", interpretat alături de Betty Grable şi Marilyn Monroe. După decesul lui Humphrey Bogart, în 1957, şi după o scurtă logodnă cu Frank Sinatra, Bacall s-a întors la prima ei dragoste, teatrul.De la finele anilor '60 până la începutul anilor '70, s-a dedicat în întregime scenei, câştigând şi un premiu Tony pentru rolul din musicalul "Applause" (în 1970), pe Broadway. S-a recăsătorit, în 1961, cu Jason Robards Jr., căsătorie care a durat până în 1969. Cei doi au avut un fiu.S-a întors pe marile ecrane în 1974, fiind cap de afiş în distribuţia filmului "Murder on the Orient Express", alături de Ingrid Bergman, Sean Connery, Albert Finny şi Vanessa Redgrave. Apariţiile ei de excepţie au inclus numeroase filme precum: "Woman's World" (1954), "The Fan" (1981), "The Portrait" (1993). Şi-a scris primele memorii, intitulate "By myself", în 1978. Cartea autobiografică a câştigat în 1980 distincţia National Book Award.În 1994, actriţa a publicat şi a doua parte a memoriilor, "Now". În 1997 a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea din "The mirror has two faces" (1996), în care a jucat alături de Barbra Streisand, potrivit imdb.com. A mai apărut alături de Nicole Kidman în "Dogville" (2003) şi "Birth" (2004). În 2007, a jucat alături de Woody Harrelson şi Kristin Scott Thomas în producţia "The Walker".În 2010, a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră. În 2014, şi-a împrumutat vocea în cadrul unui episod din serialul de animaţie "Family Guy"- "Mom's the Word".S-a stins din viaţă la 12 august 2014. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Remembering Lauren Bacall / Facebook