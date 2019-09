Purtătorul de cuvânt al PSD, despre moţiunea de cenzură: Orban numără ca şi în Caragiale. Nu poate strânge numărul de voturi

09:30

Ronaldo i-a povestit lui Piers Morgan că abia şi-a cunoscut tatăl, Dinis, fost soldat, care a murit în 2005, la vârsta de 52 de ani. „Chiar nu mi-am cunoscut tatăl cu adevărat. Era alcoolic. Niciodată nu am discutat cu el, nu am avut o conversaţie normală” a mărturisit fotbalistul. A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 25, 2019 at 5:27am PDT După ce i-a fost arătat un interviu dat de tatăl lui înainte de participarea fiului la Euro 2004, Ronaldo a izbugnit în lacrimi când a văzu...