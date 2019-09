Ce spune Misty despre Keo și Andreea Bălan, la 5 ani de la despărțire: “N-a spart nimeni nicio casă”

00:00

Numai în pielea lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, să nu fii! Mario, fiul său, a provocat un terifiant accident rutier, în care un tânăr, Dany Vicol, a murit. Rudele celui decedat cer să se facă dreptate, mai ales pentru că Mario ar fi încălcat multe reguli de circulație, fiind băut, drogat și conducându-și bolidul cu […]