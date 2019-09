VIDEO Chef de chef cu ministrul Bogdan Matei » A „rupt” ringul de dans alături de o federație care a reușit o contraperformanță istorică!

13:00

Un studiu realizat de CIES printre cele 32 de calificate în grupele Ligii Campionilor arată că olandezii au o pasă de 15,96 m în medie, sub PSG (16,17 m) și Barcelona (16,56). Liverpool are 19,45 m!Noua ediție a Champions League e gata de start. Centrul Internațional pentru Studierea Sportului (CIES) a analizat jocul tuturor celor 32 de echipe calificate în grupe, folosind cifrele InStat, și a ajuns la concluzia că jocul cu pasele cele mai scurte îl are Ajax. Nu Barcelona. ...