„Bravo, Viorica! Umileşte-l, fată, pe gherţoi!” Un fost consilier prezidenţial iese la atac: Dăncilă l-a dezbrăcat pe Tăriceanu în piaţa publică

Eu şi partenerul mea avem un fiu de 5 ani care pare fericit şi mulţumit. Însă trăim destul de departe de ceilalţi membri ai familiei noastre. Nu am o relaţie apropiată cu rudele, chiar destul de distantă (părinţii mei au divorţat când eram destul de mic şi cu niciunul dintre ei nu am avut o relaţie apropiată). Am avut diferite dificultăţi cu ei, din această cauză fiul meu nu i-a cunoscut niciodată. „Bunicul meu a murit când aveam 14. Am fost foarte apropiat de el şi îmi lipseşte foarte mult. În...