Gestul scandalos făcut de acest bărbat după ce a fost oprit de Poliție. VIDEO

O demonstrație ciudată, teoretic dedicată Alexandrei Măceșanu, a avut loc ieri în fața Ministerului de Interne. Unchiul uneia dintre victimele lui Gheorghe Dincă i-a chemat pe bucureșteni la un protest în ziua în care adolescenta ar fi împlinit 16 ani. Manifestarea nu a fost însă despre Alexandra, ci despre Alexandru Cumpănașu, care susține că vrea […]