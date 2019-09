O parte din tavanul unei şcoli din Gorj s-a prăbuşit, în timpul pauzei

14:50

Tânărul din Marea Britanie se filmează non-stop ca să se convingă că nu a făcut rău nimănui, scrie Daily Mail. „Stau în pat şi mă gândesc că am ucis pe cineva. Pot să stau chiar şi trei, patru luni, iar concluzia că= nu am făcut nimic rău vine abia după şase, şapte luni”, a mărturisit Connor. Britanicul ia acum antidepresive şi antipsihotice, care ar trebui să-i ţină sub control efectele tulburării obsesiv-compulsive, dar simte că medicamentele nu-şi fac efectul. „Am observat prima dată când ave...