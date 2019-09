Ungaria ameninţă să blocheze prin veto bugetul UE pentru 2021-2027 dacă va fi inclusă condiţionalitatea cu statul de drept

17:40

Singurii membri în viaţă ai legendarei trupe Beatles, Paul McCartney şi Ringo Starr, s-au reunit pentru a-l omagia pe regretatul lor coleg John Lennon, cu o versiune a unuia dintre cântecele sale, ''Grow Old with Me'', relatează ziarul spaniol ABC.Potrivit casei de discuri Consequence of Sound, piesa va fi inclusă pe viitorul album al legendarului toboşar al trupei, Ringo Starr, care se va intitula ''What's My Name''.Cântecul, care are acum o nouă versiune, a fost compus de Lennon în 1980, dar nu a fost lansat până în 1984, când a apărut albumul postum ''Milk and Honey''. Abordarea acestei piese dintr-o nouă perspectivă nu este o idee nouă.În anii '90, McCartney, Starr şi George Harrison şi-au propus să o includă în noua compilaţie ''The Beatles Anthology'', însă până la urmă au renunţat la idee.Alături de McCartney şi Ringo Starr, care vor cânta şi se vor acompania la chitară, se va afla şi Joe Walsh, chitaristul trupei The Eagles.Potrivit comentariilor lui Ringo Starr, ideea i-a venit după ce a vorbit cu Jack Douglas, producătorul albumului ''Double Fantasy'', al lui John Lennon şi Yoko Ono. Acesta i-a recomandat să asculte înregistrări cunoscute, precum ''The Bermuda Tapes'', făcute de Lennon cu puţin înainte să moară.Printre înregistrări, a găsit una în care Lennon vorbea şi despre Ringo Starr, ceea ce l-a impresionat pe fostul său coleg de trupă şi l-a determinat să-l omagieze printr-o nouă versiune a melodiei.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)