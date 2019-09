Laurette a pus mâna pe ”Prințișorul criptomonedelor”! Imagini senzaționale cu mulatra și milionărașul cu Ferrari

16:20

Ana Maria Elena Tudose are o poveste de viață cutremurătoare. După ce a învins moartea pe când era o copilă, în urmă cu ceva timp, ea a primit un diagnostic crunt: 3 tumori pe coloană. Tânăra, care a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, este căsătorită cu un preot și au împreună un băiețel. […] The post Drama cumplită prin care trece o soție de preot, care are un băiețel. Ana Maria Tudose, diagnosticată cu 3 tumori pe coloană appeared first on Cancan.ro.