VIITORUL - GAZ METAN 4-1 // Edi Iordănescu a spus tot: „Asta e supărarea mea!” » Ce probleme are la Gaz Metan

Bianca Andreescu (4 WTA, 19 ani) continuă să fie premiată pentru succesul de la US Open. John Troy, primarul orașului Toronto, a decis s-o recompenseze într-un mod deosebit pe Bianca. Astfel, edilul a decis ca începând de acum, 16 septembrie să fie „Ziua Bianca Andreescu”, în onoarea campioanei. „Câștigarea US Open este rezultatul talentului, inspirației și muncii, concentrării și puterii mentale. ...