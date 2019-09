EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 septembrie

01:50

O lucrare a celebrului artist stradal Banksy, care îi înfăţişează pe politicienii din Camera Comunelor sub forma unor cimpanzei, va fi scoasă la licitaţie şi ar putea fi adjudecată contra unei sume de până la 2 milioane de lire sterline, potrivit Press Association.Opera de artă, intitulată ''Devolved Parliament'', are o lăţime de patru metri şi a fost expusă pentru prima dată în cadrul unei expoziţii a artistului în Bristol, ''Banksy vs Bristol Museum'', în 2009.Lucrarea a fost expusă din nou în acelaşi muzeu la începutul acestui an pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a expoziţiei originale precum şi data limită iniţială pentru Brexit, 29 martie.Creaţia va fi expusă pentru public la sediul casei de licitaţii Sotheby's din Londra, aflată în proximitatea Palatului Westminster, în perioada 28 septembrie - 3 octombrie.''Devolved Parliament'' va fi scoasă la licitaţie pe 3 octombrie şi ar putea fi vândută cu o sumă cuprinsă între 1,5 milioane de lire sterline şi 2 milioane de lire sterline."Banksy este un Voltaire al zilelor noastre, tratând problemele arzătoare ale prezentului cu inteligenţă caustică şi satiră usturătoare, dar cu o uşurinţă a abordării şi o ironie vizuală care condensează cele mai complicate situaţii politice într-o singură imagine, înşelător de simplă, uşor de distribuit în epoca reţelelor de socializare în care trăim", a declarat Alex Branczik, directorul departamentului de artă contemporană din cadrul casei Sotheby's."Indiferent de poziţia în cadrul dezbaterii privind Brexit, nu e nicio urmă de îndoială că această operă este mai relevantă acum decât oricând, redând niveluri fără precedent de haos politic şi confirmând rolul lui Banksy ca polemist satiric al timpurilor noastre'', a adăugat acelaşi specialist.Această licitaţie are loc după aproape un an de la punerea în vânzare a lucrării ''Girl With The Balloon'', care s-a autodistrus în momentul adjudecării sale o licitaţie organizată de casa Sotheby's, transformându-se într-o nouă creaţie, intitulată ''Love Is In The Bin''.''Am realizat 'Devolved Parliament' în urmă cu zece ani. Muzeul din Bristol a expus-o din nou pentru a marca ziua Brexit'', a scris Banksy pe Instagram, după ce lucrarea a fost expusă în luna martie."Râdeţi acum, dar într-o zi nimeni nu va mai fi la conducere", a scris artistul în încheierea mesajului, referindu-se la o altă lucrare de-a sa din 2002, intitulată ''Laugh Now'', care înfăţişează mai multe maimuţe purtând şorţuri inscripţionate cu mesajul: ''Râdeţi acum, dar într-o zi vom fi la conducere''."Pictezi 100 de cimpanzei şi eşti etichetat în continuare artist de gherilă'', a spus Banksy în 2009, referindu-se la lucrarea ''Devolved Parliament''. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: hypeblaze.com