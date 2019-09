Reconstituire crime Caracal! Momentul halucinant în care Gheorghe Dincă duce “trupul” Alexandrei către butoi

17:20

Andreea Bălan și George Burcea s-au cununat religios duminică, iar seara a avut loc și petrecerea. De asemenea, tot ieri a fost creștinată Clara. Sorana Darclee avea să facă o gafă la scurt timp după ce a părăsit petrecerea. A încurcat numele celor două fetițe ale Andreei. Artista a postat un mesaj pe contul de […] The post Andreea Bălan și George Burcea s-au cununat! Gafa făcută după nuntă a uneia dintre cele mai bune prietene ale artistei appeared first on Cancan.ro.